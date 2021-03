Flere med sure oppstøt og forstoppelser under pandemien

NTB Innenriks

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det ble solgt mer enn 300.000 pakker mot syrerelaterte plager og en halv million legemidler til bruk ved midlertidig forstoppelse i fjor. Det er en økning på henholdsvis 21 og 7 prosent sammenlignet med året før, skriver P4 Nyhetene.

– Kanskje flere har sittet hjemme og trøstespist litt under denne pandemien, og kanskje har det vært litt mye god mat og kanskje litt mer alkohol også som kan gjøre at du får flere plager, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til radiokanalen.

Seniorrådgiver Kristine Olsen i Folkehelseinstituttet tror det at færre har gått til legen under pandemien, viser seg i det økte salget.

– En av årsakene kan jo være at flere har behandlet plagene sine selv, i stedet for å gå til lege for å få medisiner på resept, og at det nå vises i disse tallene, sier hun.

