DNT om påskerådene fra regjeringen: – Ikke uventet

NTB Innenriks

Turer fra hytte til hytte anbefales ikke denne påsken ettersom det innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT hadde i utgangspunktet fryktet at det kunne bli enda strengere.

– Sånn sett er vi glade for at det fremdeles er lov å reise på hytta. Det tror jeg folk har godt av. Vi har jo justert våre tilbud ganske mye allerede ved å stenge anlegg som ligger langt fra veien og oppfordre folk til å handle der de er før de drar. Så vi har for så vidt tatt høyde for det som kom i dag, sier han til NTB.

– Det frarådes å reise fra hytte til hytte, hva tenker dere om det?

– Det var ikke uventet. Rådet om å ikke krysse kommunegrenser har jo vært der ganske lenge, så alt av våre fellesaktiviteter og lignende er avlyst. Og når man leier ut hele hytta, begrenser det også muligheten til å gå fra hytte til hytte, sier Solvang.

Han understreker at de allerede lenge har leid ut sine hytter i sin helhet til husstander og felles kohorter som ikke får ha besøk av andre.

– Vi kan ikke lenger si at det er en madrass til alle på hyttene våre nå. Det drømmer vi om å kunne gjøre igjen når alle er vaksinerte. Nå har vi et veldig redusert tilbud, så det er jo trist, sier Solvang.

(©NTB)