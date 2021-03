352 nye koronasmittede i Oslo siste døgn – ny rekord i år

NTB Innenriks

Det er 149 mer enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 203 smittede per dag.

Antall smittede siste døgn er 115 flere enn dagen før. Antall smittetilfeller onsdag er justert opp med ett, fra 236 til 237, ifølge Oslo kommunes koronastatistikk.

Sist gang det ble meldt om like mange var torsdag 4. mars da det ble registrert 308 smittede i hovedstaden. Tallet er også et av de høyeste siden pandemien startet. Søndag 8. mars i fjor ble det høyeste tallet på 368 smittetilfeller registrert i hovedstaden.

– En krevende tid

– Smitten har gått opp etter alle ferier, også vinterferien. Derfor satte vi inn strengere tiltak forrige tirsdag og flere mandag denne uken. Vi håper på å se effekt av disse tiltakene snart. Denne uken har vi dessverre sett smitterekorder, men Oslo-folk tester seg nå så mye at vi også har mange dager med testrekorder. Fortsett å teste dere, hold avstand og hold antall kontakter nede, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

– Dette er en krevende tid. Nå trenger vi at absolutt alle bidrar mot viruset og at vi står sammen, sier han.

– Veldig høyt smittetrykk

I Oslo kommune ligger det nå 84 pasienter på sykehus på grunn av koronasmitte.

– Det er nå veldig høyt smittetrykk i byen, i alle bydeler. Vi ser en stor økning i hvor mange som blir så syke at de legges inn på sykehus. Det er viktig at sykehusene våre ikke får for mange koronapasienter, også fordi de skal sikre behandling av pasienter som trenger hjelp med for eksempel kronisk sykdom, kreft eller skader, sier Steen.

Han understreker at kommunen nå jobber for å teste og smittespore så raskt som mulig for å stoppe smitte og få folk ut av ventekarantene.

– Når mange er i karantene, er det også høyere sykefravær blant de vi trenger for å holde samfunnet i gang: ansatte i eldreomsorgen, barnehager, skoler, kollektivtransport, renhold og mange andre viktige tjenester. Derfor gjør smitten meg urolig, og vi må alle gjøre det vi kan for å få den ned, sier Steen.

Grorud og Stovner topper

Smittetrykket er klart høyest i Grorud bydel med 953 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er over fire ganger så høyt som i Ullern bydel, der tallet er 203. På Stovner er tallet 913, og i Alna bydel er det registrert 801 smittede per 100.000 innbyggere.

Ved siden av Ullern har Nordre Aker og Nordstrand de laveste smittetallene med henholdsvis 203 og 223 smittede per 100.000 innbyggere.

I alt er 22.622 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. De siste 14 dagene er antallet 2.966.

Rundt en firedel av tilfellene, over 5.300, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år.

