Tometerskrav blant barn er ikke tilrådelig, mener faggruppe

Åtte direktorater – deriblant Helsedirektoratet og FHI – kommer med advarselen i en ny statusrapport til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), skriver Kommunal Rapport. De åtte deltar alle i Koordineringsgruppen som skal vurdere tjenestetilbudene til utsatte barn og unge.

– Dersom vi skal lykkes med å holde tiltaksbyrden lavest mulig for barn og unge, må vi antakelig akseptere noe smitte i samfunnet for at skoler, barnehager og andre nødvendige tjenester skal holdes åpne, sier leder for gruppa, Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I rapporten skriver FHI blant annet at man ikke kan slå fast at den britiske virusvarianten er mer smittefarlig blant barn enn hos voksne.

Koordineringsgruppen konkluderer med at en nasjonal anbefaling om 2 meters avstand kan gå alvorlig ut over tilgjengeligheten av tjenester til barn, unge og deres familier.

Rapporten viser at Norge er et av få land som har greid å holde skolene åpne gjennom pandemien.

