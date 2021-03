Tolga-brødrene kan ikke saksøke kommunen – kommer til å anke

NTB Innenriks

«Retten legger til grunn at det er staten som er rett saksøkt, ikke kommunen», heter det i kjennelsen, ifølge Arbeidets Rett.

Tolga-brødrenes advokat, Nicolai Skjerdal, sier at han trolig kommer til å anke kjennelsen i tingretten om at det er staten som eventuelt skal betale erstatning, og ikke kommunen. Han mener at erstatningen bør komme fra den som er ansvarlig.

Brødrene Lars Peder og Magnus Holøyen gikk til søksmål mot Tolga kommune og staten etter at de ble registrert med psykisk utviklingshemming uten at de hadde diagnosen, og ble satt under vergemål mot sin vilje.

