Solberg: AstraZeneca-pausen forlenger tiden til vi blir fullvaksinert

– Det forlenger jo tiden til vi blir fullvaksinert. Men så tror jeg at dette vil bli avklart raskt, sier Solberg til VG.

– Så har vi fått mye mindre AstraZeneca i første kvartal enn det vi hadde bygget på opprinnelig. I så måte er det en mye mindre andel av vårt vaksineprogram akkurat nå enn det vi hadde håpet det skulle være, sier Solberg videre.

Torsdag kunngjorde norske helsemyndigheter at AstraZeneca-vaksineringen må stanses fram til Det europeiske legemiddelverkets undersøkelser er ferdige. Det skjer etter at vaksineringen med AstraZeneca er satt på vent i Danmark og minst fem andre land etter at flere vaksinerte har fått blodpropp.

