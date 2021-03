Oslo Børs svakt i pluss ved stengetid

NTB Innenriks

Med stigende oljekurs steg Equinor 1,01 prosent og inntok på nytt toppen over de mest omsatte aksjene på Oslo Børs torsdag. De siste dagene har hydrogenselskapet Nel, som torsdag steg 1,14 prosent, vært det mest omsatte på børsen. Nel falt til tredje plass, bak Norsk Hydro som gikk opp hele 3,39 prosent.

Telenor falt med 1,94 prosent, og DNB gikk 0,38 prosent tilbake. For laksegiganten Mowi fortsatte fallet fra onsdag med en ytterligere nedgang på 1,92 prosent. Next Biometrics falt tilbake med 2,39 prosent etter at selskapet bykset fram 59,34 prosent onsdag.

Torsdag la det kriserammede flyselskapet Norwegian fram sin endelige redningsplan. Da børsen stengte hadde aksjen falt med 3,19 prosent uten at det vært spesielt høy omsetning gjennom dagen.

Et fat nordsjøolje omsettes for rundt 69,52 dollar, opp 2 prosent.

På de europeiske børsene var det en ny dag med grønne tall. DAX 30-indeksen i Frankfurt steg med 0,2 prosent og FTSE 100-indeksen i London steg med 0,17 prosent. CAC 40-indeksen i Paris steg med 0,72 prosent.

