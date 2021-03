Legemiddelverket ser etter spor av blodpropp i alle meldinger om bivirkninger

NTB Innenriks

Fagdirektør Steinar Madsen sier til NTB at det er viktig å huske på at blodpropp er en svært sjelden bivirkning som man ennå ikke kan fastslå at henger sammen med vaksineringen. Likevel stanser Norge bruken av AstraZeneca-vaksinen fram til dette er avklart.

– Vi skal gå gjennom alle bivirkningsmeldinger som kan ha med blodpropp å gjøre, sier Madsen.

Han legger til at det foreløpig ikke ser ut til at det er flere tilfeller av blodpropp i befolkningen som er vaksinert enn blant folk som ikke er det.

– Men vi ser også på enkeltpasienter for å se om det er forhold som gjør at de kan ha større risiko, sier Madsen.

Han regner med å få flere detaljer fra danske myndigheter om hvorfor de mistenker at vaksinen kan føre til blodpropp.

