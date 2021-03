Kraftig snøfall på Østlandet – maxitaxi for T-bane

NTB Innenriks

Det er varslet mer snø torsdag, og politiets oppfordring til bilister som har tenkt seg ut på veiene, er klar:

– Vi anbefaler alle bilister å tilpasse farten etter forholdene, samt at lastebiler har kjetting tilgjengelig, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

– Vi oppfordrer trafikantene til å tilpasse farten etter forholdene og beregne ekstra god tid. Alt av brøytemannskap er ute, melder Vegtrafikksentralen.

Alle fjelloverganger mellom Østlandet og Vestlandet, er stengt. Når de kan åpne, er ikke kjent.

– Det er kommet opptil 10 til 15 centimeter snø i vest, litt mindre i øst. Vi er ikke ferdige ennå – det vil fortsette å snø de neste seks timene. Nedbøren kommer som snø, fordi det er såpass kaldt. Temperaturen er under null i Oslo-området, sier statsmeteorolog Terje Walløe til NRK.

Maxitaxi for T-bane

Da NTB kontaktet Sporveien, som har ansvaret for trikken og T-banen i Oslo, i morgentimene torsdag, så situasjonen grei ut, og snøværet hadde ikke skapt problemer.

– Det ser ikke ut som vi har noen utfordringer så langt, for verken trikk eller T-bane. Alle avganger går som de skal, sa senior kommunikasjonsrådgiver Ina Helen Østby i Sporveien.

Rett før klokken 10 begynte derimot noen problemer å dukke opp. T-banens linje 1 måtte innstille avgangen fra Frognerseteren klokken 9.43. Like etter meldte Sporveien på Twitter at det var store problemer med mye snø som har pakket seg under strømskinnene på samme linje.

– Dette skaper problemer for T-banen på strekningen Frognerseteren-Holmenkollen. Forsinkelser og innstilte avganger må beregnes på strekningen, skriver Sporveien.

Nå har de i tillegg sett seg nødt til å erstatte T-banens linje 1 med seks maxitaxier. Klokken 11.22 melder de på Twitter at de som skal reise til stasjonene ovenfor Holmenkollen, får tilbud om maxitaxi.

– Tre taxier kjører til Voksenkollen og tre til Voksenlia, Skogen og Lillevann. Frognerseteren stasjon betjenes ikke. Taxiene prøver å dekke T-banens avgangstider, skriver de.

Flere kanselleringer

For Ruter er situasjonen annerledes. Kjøreforholdene er krevende, noe som har ført til at flere avganger er forsinket eller kansellert.

– Vi oppfordrer alle reisende til å beregne ekstra god tid. Følg også med på ruter.no eller i reiseplanleggeren om du skal reise, opplyser pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Liten storm på Dovrefjell

Det er ikke bare i Oslo-området det har vært snøkaos. Flere lastebiler og trailere er værfaste på Dombås grunnet det dårlige været.

Vegtrafikksentralen melder på Twitter at E6 Dovrefjell er stengt grunnet uvær.

– Det blåser 23 meter i sekundet, tilsvarende liten storm, på fjellet. Ny vurdering klokken 13, melder sentralen.

