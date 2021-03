Høie: Viktig å undersøke AstraZeneca-saken nøye

NTB Innenriks

Etter at Danmark torsdag slapp sjokkbeskjeden om at de stanser bruken av denne vaksinen, gjorde Norge det samme. Det europeiske legemiddelverket skal undersøke mistanken om dødelige bivirkninger.

– Det er for tidlig å si noe om hvilke følger dette vil få for fremdriften i vaksinasjonsprogrammet, det vil vi komme tilbake til. Det viktigste nå er at dette undersøkes nøye, sier helseminister Høie til NTB.

– Det er svært viktig for oss å være åpen om mulige bivirkninger ved vaksineringen. Vi har gode systemer for å overvåke og vurdere bivirkninger i Norge og Europa, og dette viser at overvåkingssystemene fungerer, sier Høie.

