De 53.000 barna var samtidig 1.500 færre enn i 2019, da fruktbarhetstallet var 1,53 barn per kvinne, og hele 8.800 færre enn i 2009, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utviklingen har pågått i lang tid.

– Nedgangen i fruktbarheten er en trend som har pågått i over ti år, så dette er ikke overraskende tall. Fruktbarheten har sunket med et halvt barn per kvinne siden 2009, da SFT var på 1,98, sier Espen Andersen i SSB.