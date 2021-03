Bergen: Flere som skulle fått vaksinen, vil måtte vente

NTB Innenriks

Norske helsemyndigheter varslet torsdag at bruken av AstraZeneca-vaksinen stanses i Norge fram til det er avklart om den kan føre til blodpropp.

– Det betyr at vi blir forsinket, for en ganske stor andel av de vaksinene vi har fått meldt at vi skal få, er AstraZeneca-vaksiner, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune til NTB.

Hansen bekrefter at det betyr at flere som skulle fått sin vaksinedose, nå vil måtte vente. Det er ikke mulig å erstatte AstraZeneca-dosene med andre doser, ettersom alle doser Norge har blir brukt.

I Bergen er det til nå først og fremst helsepersonell som har fått AstraZeneca-dosen, men planen var at også de i aldersgruppen 60–65 i risikogruppene skulle få den de kommende dagene.

