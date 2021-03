BT: Bergen stanser bruk av AstraZeneca-vaksinen fram til FHI har avklart situasjonen

NTB Innenriks

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune sier til Bergens Tidende at de synes meldingene fra Danmark er såpass alvorlige at bruken av vaksinen blir satt på pause umiddelbart.

– Meldingene fra Danmark er såpass alvorlige at Legemiddelverket og FHI har et møte allerede i formiddag. Da pauser vi vaksinasjonen for å vente på deres konklusjon, sier Hansen.

– Vi tror ikke nå at denne vaksinen er blitt kjempefarlig, men de opplysningene som er kommet, tilsier at vi venter på konklusjoner fra nasjonale myndigheter, sier Hansen.

Danmark og flere europeiske land har stanset bruken av vaksinen på grunn av mistanke om at den kan føre til alvorlige blodpropper. Det er ett dødsfall i Danmark knyttet til saken.

Det er ikke påvist en sammenheng mellom tilfellene og vaksinen.

(©NTB)