280 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

Snittet den siste uken ligger nå på 214 nye smittede per dag.

Smittetrykket er klart høyest i Grorud bydel med 855 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er over fire ganger så høyt som i Ullern bydel, der tallet er 191. På Stovner er tallet 726, og i Alna bydel er det registrert 709 smittede per 100.000 innbyggere.

Vel 6 prosent av innbyggerne i Stovner bydel er registrert smittet siden koronaepidemien startet i fjor. Det er den høyeste andelen i Oslo. Nordre Aker og Ullern ligger sist med en smitteandel på henholdsvis 1,7 og 1,9 prosent.

I alt er 22.042 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Rundt en firedel av tilfellene, nesten 5.200, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Folk i alderen opp til 29 år står for 44 prosent av smittetilfellene i hovedstaden siden i fjor.

