Trondheims ordfører skeptisk til nye nasjonale tiltak

NTB Innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) kom ikke med noen nye nasjonale tiltak da hun talte i Stortinget tirsdag. I utgangspunktet er det kommunene som skal ta seg av det, men Solberg varslet innstramming dersom smitten ikke går ned.

– Jeg er veldig glad for at Solberg vektlegger kommunene i håndteringen. Det er fornuftig og har vært kommunisert fra både meg og KS over tid. Men jeg er bekymret for at det varsles strengere nasjonale tiltak, sier Ottervik til Adresseavisen.

Ordføreren har tidligere åpnet for at Trondheim ikke vil følge nye nasjonale tiltak. Hun sier at hennes region har en svært god koordinering, og at det virker som andre regioner ikke har det.

Hun får støtte fra Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol.

– Jeg gir full støtte til Rita Ottervik og kravet om at kommunene må få den tilliten de trenger for å gjøre jobben, sier Kjerkol.

(©NTB)