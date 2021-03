Listhaug ber Solberg revurdere nei til samarbeid med Israel om vaksiner

NTB Innenriks

Mens Israel er det landet i verden som har fullvaksinert en størst andel av befolkningen, har Norge lent seg på EU i vaksineinnkjøp. EUs vaksineavtaler har fått sterk kritikk.

Ifølge Dagens Næringsliv ble Norge invitert med på et omfattende samarbeid om utvikling og produksjon av vaksiner med Israel i et brev fra statsminister Benjamin Netanyahu 4. februar. Dette takket Norge nei til.

– Det ble gjort en vurdering av om vi hadde mer å hente på samarbeid med Israel på det tidspunktet. Da var den helsefaglige vurderingen at det hadde vi ikke. Derfor svarte vi Israel at vi ikke så behovet for et forsterket samarbeid om dette nå, sier statsminister Erna Solberg til DN.

– Jobber internasjonalt

Hun understreker at Norge allerede er med på internasjonalt vaksinesamarbeid gjennom alliansen Cepi, også på langsiktig perspektiv.

– Vi har vært i frontlinjen for internasjonalt vaksinesamarbeid siden 2017 med Cepi, som vi har finansiert og støttet opp om, der Israel ikke er med. Vi er veldig opptatt av dette. Vi har vært langt ifra kortsiktige, sier Solberg.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og Frp-nestleder Sylvi Listhaug reagerer på at Norge sa nei til den israelske invitasjonen.

Ber regjeringen snu

Listhaug sier til NTB at hun vil be Solberg og regjeringen gjøre en ny vurdering. Hun sier det er skuffende og ikke til å forstå at Norge har takket nei til den israelske invitasjonen.

– Jeg synes det er helt ufattelig, her har vi fått en invitasjon til å samarbeide med Israel, som er i front når det gjelder vaksinering og har flere spennende prosjekter som kan komme til nytte for nordmenn framover, sier Listhaug.

– Jeg mener regjeringen burde ta en ny vurdering av saken, sier hun.

– Kan det bli aktuelt for Stortinget å overstyre regjeringen på dette?

– Jeg tenker at vi først vil gi regjeringen en mulighet til å vurdere denne saken på nytt, sier Listhaug.

Kan samarbeide med flere

Frp-politikeren peker på at både Danmark og Østerrike har inngått samarbeid med Israel, og at de begge også er omfattet av EU-samarbeidet.

– Det fratar oss ikke muligheten til å gå inn i flere samarbeidsavtaler. Vi har lært at en slik pandemi kan komme brått på oss, og vi trenger å ha forskning og utvikling av vaksiner. Dette viruset muterer hele tiden, og det kan bli behov for å utvikle nye vaksiner for å håndtere koronaviruset, og det kan også oppstå nye pandemier, understreker Listhaug.

