Bergen Engines-salget kan bli stanset – ingen selvkritikk fra regjeringen

NTB Innenriks

– Nei, jeg vet ikke helt hva det skulle være, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB på spørsmål om han ser grunn til selvkritikk eller kunne ha håndtert saken annerledes.

Salget av Bergen Engines til russiske TMH Group kan bli stanset etter at regjeringen har vurdert at det er stor usikkerhet knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser. Prosessen settes på vent, kunngjorde justisminister Monica Mæland (H) tirsdag.

– Dette er en veldig alvorlig beslutning som vi knapt har noen tilsvarende eksempler på fra tidligere, sa Mæland etter å ha hasteinnkalt til en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget.

I klartekst ser regjeringen nå etter grunnlag for og mulighet til å bruke sikkerhetsloven til å stanse salget.

Vil ikke svare

Fra opposisjonen stilles det spørsmål om salget ble overlatt til Næringsdepartementet, og at det tok altfor lang tid før sikkerhetsaspektet ble fanget opp. Mæland avviser kritikken, men nekter å svare på en rekke spørsmål om håndteringen:

* Når saken ble behandlet i regjeringens sikkerhetsutvalg.

* Når hun selv fikk kjennskap til den og vurderte den.

* Hvorvidt det er kommet påtrykk eller henvendelser fra Norges allierte om salget.

* Når det ble vurdert å bruke sikkerhetsloven for å stanse salget.

Mæland nøyer seg med å si at fire departementer – UD, Næringsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet – har vært kjent med saken siden midten av desember og har vært involvert i prosessen.

Frykter skaden er skjedd

Opposisjonen er svært lite imponert om regjeringens håndtering av saken så langt og den handlekraft – eller tilsynelatende mangel på sådan – den har utvist.

Christian Tybring-Gjedde i Fremskrittspartiet frykter skaden allerede er skjedd i forbindelse med den grundige selskapsgjennomgåelsen kjøper og selger gjør i forkant av slike overdragelser.

– Det viktige nå er å finne ut av hva slags teknologi som allerede er overført til Russland i forbindelse med due diligence, sier Tybring-Gjedde, som slår fast at regjeringen ikke har hatt kontroll på denne saken.

Monica Mæland avviser at Russland kan ha fått tilgang til sensitiv informasjon.

– Absolutt ikke. Det er heller ikke slik at en situasjon som dette vil åpne veien til at russerne skal få informasjon de ikke skal ha. Det har aldri vært et spørsmål, sier hun.

Vedlikehold for Sjøforsvaret

Bergen Engines har det norske Sjøforsvaret som en av sine viktigste kunder og har kontrakt for vedlikehold av en rekke av deres skip, deriblant E-tjenestens spionskip FS Marjata.

De russiske kjøperne i TMH International har nær tilknytning til den politiske eliten og militæret i Russland, ifølge seniorforsker Kalev Stoicescu ved ICDS Tallinn, som uttalte seg til TV 2 i forrige uke.

I opposisjonen varsles det etterspill, og det er ventet at Bakke-Jensen skal redegjøre om saken for Stortinget før påske.

Senterpartiets Emilie Enger Mehl sier regjeringen har sviktet norske sikkerhetsinteresser og utvist «total mangel på kontroll», til tross for at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sin siste trusselvurdering advarte mot sikkerhetstrusler ved utenlandske oppkjøp. Det er en oppfatning Arbeiderpartiet deler.

– Det er helt utrolig at det ikke har vært en plan om hvordan man håndterer mulige strategiske oppkjøp og investeringer opp mot sikkerhetsloven og sikkerhetsvurderingene, sier Jette Christensen.

– Ansvarspulverisering

Rødt vil vite hva Bakke-Jensen faktisk har gjort for å hindre et salg som svekker Norges sikkerhet i perioden etter at saken ble kjent for regjeringen i fjor og fram til det ble et tema i mediene. SV varsler også at de vil følge opp arbeid med sikkerhetsloven tett framover.

– Det virker for meg som regjeringen nærmest har vært i dvale, og nå har våknet i panikk. Jeg er svært bekymret over det som ser ut som systematisk ansvarspulverisering, og at nasjonale interesser faller mellom flere stoler, sier SV-leder Audun Lysbakken.