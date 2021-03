Studie: De eldste ungdommene slet mest under pandemien våren 2020

NTB Innenriks

Undersøkelsen viser at pandemien ser ut til å ramme ungdommer ulikt.

– I studien kom det fram at de eldste ungdommene opplevde at de slet mer enn de yngste. De var mer bekymret for egen og andres helse, meldte om lavere læringsutbytte og opplevde at familiesituasjonen ble dårligere, sier forsker Jens Christoffer Skogen i Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding. Han er en av forfatterne bak studien som nå er publisert i Scandinavian Journal of Health.

I alt 2.997 ungdommer mellom 12 og 19 år i Bergen kommune deltok i studien. Den ble utført tidlig etter første nedstengning i Norge.

