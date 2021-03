Statens legemiddelverk fraråder bruk av Cooper Insides medisinske munnbind

NTB Innenriks

Bakgrunnen for tilbaketrekkingen av medisinske munnbind av typen Copper Inside «kobbermunnbind» i Norge er blant annet at produsenten ikke har lagt fram dokumentasjon på at produktet er tilstrekkelig risikovurdert, hvordan munnbindene påvirker miljøet når de kastes og tilstrekkelig dokumentasjon på at produktet kan gjenbrukes.

Det skriver Statens legemiddelverk på sine hjemmesider.

– Vi fraråder bruk av Cooper Inside medisinske munnbind, siden utstyret mangler dokumentasjon på at det er trygt og sikkert å bruke, sier Tørisen.

Cooper Inside er importert av Dui Clinique AS og distribuert videre til andre aktører. Munnbindene er solgt i flere nettbutikker i Norge og andre europeiske land. Utstyret inneholder dikobberoksid, og er markedsført som «gjenbrukbare kobbermunnbind».

