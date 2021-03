Trondheim åpner for idrett og kultur for voksne

NTB Innenriks

– Dette er en tillit vi viser innbyggerne våre. Jeg forventer at tilliten ikke misbrukes, sier kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise.

Han er krystallklar på at tometersregelen er ufravikelig.

– Enkelte aktiviteter kan gjennomføres, dersom kravet om to meters avstand overholdes. Jeg tenker for eksempel på kor- og korps. Da er det en avgjørende forutsetning at aktiviteten legges opp slik at alle klarer å holde avstand og overholde smittevernregler både før, under og etter aktiviteten, sier By Rise.

Han mener det er lurt å unngå pauser med tett sosialt samvær. Det samme gjelder samkjøring i bil til og fra aktiviteten.

– Ikke la dem du deltar i felles aktivitet med, bli til dine nærkontakter. Akkurat nå er det nødvendig å være sosial på trygg koronaavstand, sier kultur- og idrettsdirektøren.

Maksimalt 20

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ikke innendørs kultur- og idrettsaktiviteter for voksne, men Trondheim kommune viser til lave smittetall over tid som bakgrunn for avgjørelsen. FHI anbefaler en gruppestørrelse på maksimalt 20 deltakere i alle fritidsaktiviteter, både ute og inne, og dette skal gjelde i Trondheim.

Kravet om to meters avstand innebærer at det vil være vanskelig å gjennomføre ordinær aktivitet i kontaktidretter som håndball og fotball, men det kan gjennomføres treninger der man tilrettelegger for denne avstanden.

– Idretter som tennis og badminton kan legge til rette for å gjennomføre trening uten at det er i strid med smittevernanbefalingene, sier Ola By Rise.

Håper folk forstår alvoret

Han håper folk forstår alvoret og minner om at det fortsatt er smitte i Trondheim.

– Hvis ikke aktivitetene gjennomføres på en god og forsvarlig måte, må vi gjøre endringer igjen. Jeg har stor tillit til at folk skjønner alvoret og at de retter seg etter de råd og anbefalinger som gis, sier By Rise.

Det siste døgnet er det registrert tre nye koronasmittede personer i Trondheim. Dette er også gjennomsnittet for de to siste ukene, ifølge NTBs beregning.

