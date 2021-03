Regjeringen åpner for å endre de nasjonale skoletiltakene

NTB Innenriks

I en pressemelding opplyser regjeringen at de har bedt Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet om å gjennomgå smittevernveilederne for skoler og barnehager med utgangspunkt i dagens smittesituasjon.

De siste ukene har smitten på nasjonalt nivå økt, og hurtigspredende muterte virusvarianter har gjort smittevern krevende, også på skoler og i barnehager.

– Vi ser også at det varierer en del hvordan skolene etterlever tiltakene. Derfor er det grunn til å vurdere nærmere hvordan gult og rødt nivå bør praktiseres, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Etatene er allerede i gang med prosessen i samarbeid med utdanningsorganisasjonene, KS og kommuner.

– Nødt til å gjøre noe

En av dem som lenge har krevd en oppdatering av tiltaksnivåene, er skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Torsdag kveld varslet hun at Oslo så seg nødt til å endre på tiltakene utenfor regjeringens trafikklysmodell, og innføre et eget «oransje nivå».

– Jeg ser at vi er nødt til å gjøre noe. Vi kan ikke vente på at regjeringen skal få revidert trafikklysmodellen. Det har vi ikke tid til. Da risikerer vi å få mange skoler som Vestli, som nå stenges ned på grunn av et voldsomt utbrudd, sa Thorkildsen til NTB.

– Ikke bra nok

Hun mener at gult nivå, som FHI og Helsedirektoratet har anbefalt i Oslo i barne- og ungdomsskolen, ikke er tilpasset det muterte viruset.

– Gult nivå er i praksis grønt nivå med mer Antibac, og at man ikke kan dusje i gymmen. Og selvsagt skal barna være hjemme ved symptomer. Det er ikke bra nok i en situasjon med mye smitte, sier hun.

I dag er de videregående skolene i Oslo på rødt nivå. På landsbasis er hovedregelen om dagen at skolene er på gult nivå, men det kan endres til rødt for eksempel i forbindelse med utbrudd.