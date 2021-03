NTB Innenriks

Indeksen åpnet opp og steg jevnt til 13-tiden fredag. Etter å falt noe, stabiliserte den seg og endte på 1.042,08.

Nordsjøolje omsettes fredag ettermiddag for 68,87 dollar fatet, som er en økning på 2,6 prosent. Torsdag ettermiddag kostet nordsjøolje 65,7 dollar fatet.

Oljeprisoppgangen kommer etter at de oljeeksporterende landene i Opec torsdag varslet at de forlenger oljekuttene til slutten av april. Saudi-Arabia vil forlenge landets ekstra oljeproduksjonskutt på 1 million fat per dag.

