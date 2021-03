Nordea tror på to rentehevinger i 2021

NTB Innenriks

Banken kommer med varselet om de ventede rentehevingene i nyhetsbrev fredag morgen. Med henvising til at økonomien i Norge er i ferd med å normalisere seg etter å ha blitt rammet av koronapandemien, mener bankens renteeksperter at Norges Bank vil heve renta to ganger før årsskiftet. Renta ligger nå på rekordlave 0 prosent.

– Det er massevis av gode nyheter som kan bane vei for at Norges Bank kan heve renten allerede i år. I tillegg til raskere vaksinering enn ventet, stiger både oljeprisen og inflasjonen. Det bør føre til økte lønnsvekst, skriver banken.

Nordea mener signalene i økonomien er positive og i overensstemmelse med utsagn fra sentralbanksjef Øystein Olsen. Han siteres på at sentralbanken vil ta sikte på å normalisere bruken av renteinstrumentet, som det ble gjort etter finanskrisen i 2008 og etter fallet i oljeprisen i 2014.

Banken skriver videre at den ser for seg at Norges Bank vil øke renten tre ganger neste år og ytterligere to ganger i 2023, noe som vil føre til en styringsrente på 1,75 prosent innen utgangen av 2023.

I januar signaliserte Norges Bank at renta vil bli liggende på 0 prosent i minst ett år framover, men den siste tiden har blant annet utviklingen i priser på boliger ført til økt diskusjon om renten bør heves.

Også DNB, som er Norges største bank, sa i februar at den hadde ombestemt seg og nå tror Norges Bank vil heve renta i inneværende år.

