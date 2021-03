NTB Innenriks

Det var Tom-Gøran Mathisen Moretti fra Fauske som mistet livet, opplyser Nordland politidistrikt fredag. 38-åringen døde torsdag.

De pårørende er varslet.

38-åringen ble sendt til sykehuset i Bodø med alvorlige skader etter at bilen hans ble tatt av et skred over riksvei 80 ved Kistrand i Fauske kommune 25. februar.

Mannen var ansatt hos en entreprenør, og han var selv ute for nettopp å sjekke skredfaren i området da ulykken inntraff, ifølge NRK.

