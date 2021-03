Høyere oljepriser løfter Oslo Børs

NTB Innenriks

Etter en halvtimes handel fredag er hovedindeksen opp en halv prosent til 1033,5 poeng.

Nordsjøolje omsettes fredag formiddag for 67,8 dollar fatet, som er en økning på en drøy prosent. Torsdag ettermiddag kostet nordsjøolje 65,7 dollar fatet.

Fredag meldte Norsk Hydro at de selger sine sju valseverk for 14,2 milliarder kroner. Aksjekursen løftet seg vel en halv prosent etter at nyheten ble gjort kjent.

Oljeprisoppgangen kommer etter at de oljeeksportenede landene i Opec torsdag varslet at de forlenger oljekuttene til slutten av april. Saudi-Arabia vil forlenge landets ekstra oljeproduksjonskutt på 1 million fat per dag.

