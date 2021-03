Blomsterbutikker i Oslo kan åpne igjen

NTB Innenriks

Byrådet i Oslo har bestemt at blomsterbutikker med fast utsalgssted og omsetning som i hovedsak består av salg av blomster med svært kort holdbarhet, kan holde åpent dersom salgsarealet ikke overstiger 250 kvadratmeter.

– Blomsterbutikker har en stor andel snittblomster og andre ferskvarer som har kort holdbarhet. De risikerer derfor et betydelig tap av varelager ved en nedstenging, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), i en pressemelding.

Byrådet har lagt på vekt på at det allerede er et betydelig tilbud av blomster i kiosker, matbutikker og bensinstasjoner, og at en åpning av blomsterbutikker kan bidra til en viss avlastning av kundetilstrømning til disse butikkene.

– Jeg mener at det må være mulig å komme butikkene i dette segmentet i møte uten at det i nevneverdig grad reduserer effekten av de smitteverntiltakene som er i iverksatt, sier Evensen.

Hagesentre som har vesentlige innslag av andre produkter som møbler, hageutstyr og planter med lengre varighet, er ikke omfattet av endringen, opplyser byrådet.

