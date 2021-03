NTB Innenriks

«Dersom revyen er ferdig innspilt for streaming, kan selvfølgelig revyen sendes på nettet. Ellers anbefales IKKE at det øves til revy eller spilles inn revy. Alt revyarbeid anbefales nå avlyst», skriver de i en melding til Foss videregående skole, gjengitt i et informasjonsskriv til elever og foresatte ved skolen.

Foss videregående skole er en av flere skoler i hovedstaden med lange tradisjoner for å sette opp revy.

