VG: Viggo Kristiansen vil be Borgarting lagmannsrett løslate ham fra fengselet

– Jeg sender ikke begjæringen før over helgen, men beslutningen er tatt. Nå vil vi be Borgarting lagmannsrett løslate Viggo Kristiansen, sier Sjødin til VG.

Det er andre gang etter at Gjenopptakelseskommisjonen bestemte at han skal få prøvet Baneheia-dommen fra 2002 at Kristiansen begjærer seg løslatt. Første gang uttalte påtalemyndigheten at de ikke ville ta stilling til en løslatelse av 41-åringen før det var blitt bestemt hvilken domstol som skal ta stilling til gjenopptakelsen.

Tirsdag ble det bestemt at det er Borgarting lagmannsrett som skal vurdere saken på nytt.