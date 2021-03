Norske kommuner får færre vaksinedoser neste uke

NTB Innenriks

Opprinnelig skulle AstraZeneca levere 64.200 doser, men klarer nå bare å levere 51.800. Vaksinedosene skulle sendes ut til kommunene mandag.

– Alle kommuner som opprinnelig sto som mottaker av AstraZeneca-vaksine i uke 10, vil fortsatt få vaksinen, men dessverre vil 54 kommuner motta færre doser enn opprinnelig planlagt, opplyser Folkehelseinstituttet.

Oslo får den største reduksjonen og får 1.900 færre doser enn planlagt, skriver Aftenposten.

– Vi har stor forståelse for at større endringer kort tid før levering vil være problematisk for mange, skriver FHI i meldingen.

