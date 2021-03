Mehamn-drapet: Fikk mer enn halvert straffen etter anke

NTB Innenriks

Etter å ha blitt dømt for forsettlig drap i tingretten, anket mannen til lagmannsretten. Der har han nå fått medhold og nedsatt straff, melder NRK.

Et knapt flertall i lagmannsretten mener det var et uaktsomt drap, og straffen ble satt ned fra 13 til 5 års fengsel.

Gisli Thor Thorarinsson (40) blødde i hjel etter at han fikk et hagleskudd i låret 27. april 2019. Den dømte halvbroren forklarte i retten at han ikke hadde til hensikt å avfyre hagla. Han sa våpenet var skarpladd fordi han ville skyte i sofaen eller veggen for å skremme halvbroren.

NRK skriver at våpenteknikerne fra Kripos har funnet en feil ved sikringen på hagla, og at det kan ha medvirket til at skuddet gikk av.

«Det kan ikke legges til grunn at avtrekket i så fall var en bevisst handling», skriver retten

Den dømte 37-åringen har sittet i varetekt siden drapet.

