Liten nedgang på Oslo Børs – men oljeprisen stiger kraftig

Bank Norwegian-eier Norwegian Finans Holding ble dagens nest mest omsatte aksje og steg hele 22,62 prosent.

Ifølge Dagens Næringsliv skjøt aksjen fart etter nyheten om at svenske Nordax ønsker å kjøpe forbrukslånsbanken for 17,8 milliarder kroner.

Equinor, som var torsdagens mest omsatte selskap, steg 1,09 prosent. De tre neste på listen over de mest omsatte selskapene gikk alle i rødt. Hydrogenselskapet Nel falt 5,45 prosent, mens Norsk Hydro og Yara International falt henholdsvis 2,69 og 1,92 prosent.

Flyselskapet Flyr, som har steget jevnt siden etter at de hadde sin første dag på børs mandag, sank 4,17 prosent.

Ved 17.15-tiden ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,37 dollar, opp 5,51 prosent. Ifølge DN Investor kommer stigningen etter at Opec-landene møtes for å diskutere fremtidig oljeproduksjon.

Der er ventet at de vil beslutte å øke produksjonen med mellom 1,3 og 1,5 millioner fat per dag. Så langt i år har oljeprisen steget med over 23 prosent, ifølge E24.

På de toneangivende europeiske børsene sank DAX 30-indeksen i Frankfurt med 0,14 prosent. CAC 40-indeksen i Paris steg 0,04 prosent, mens FTSE 100-indeksen i London falt 0,37 prosent.

