Lange køer ved teststasjonene på Universitetet i Oslo

Teststasjonene ble åpnet på Blindern som et lavterskeltilbud, slik at studenter og ansatte ved universitetet har muligheten til å teste seg for korona. Håpet er å kunne åpne for mer fysisk undervisning.

Måtte vente halvannen time i kø

Mina Kolstad (21), som studerer internasjonale studier ved Universitetet i Oslo (UiO), forteller til NTB at tanken er veldig god. Men at opplegget ikke fungerer optimalt om man må stå flere timer i kø når man skal teste seg.

– Jeg måtte stå over halvannen time i kø onsdag kveld, selv om jeg kom ganske sent på kvelden. De måtte til slutt stenge køen allerede klokken 20 fordi det var så mange i kø, selv om teststasjonen er åpen til 22, sier hun.

Studenten sier videre at det er frustrerende når UiO anbefaler alle som er på Blindern å teste seg.

– Vi har jo alle lyst til å beholde åpne lesesaler og ønsker jo å følge anbefalingene, sier hun.

– Vi gjør oss erfaringer

Ansatte og studenter har respondert bra, ifølge direktør for helsetjenesten Trond Morten Nejad-Trondsen ved Studentsamskipnaden i Oslo. Samtidig er han klar over at testkapasiteten på 2.000 personer i uka betyr at ikke alle kan teste seg på en gang.

– Er det lang kø eller liten kapasitet, så kom tilbake. Målet er at flest mulig skal få teste seg i løpet av uka, sier Trondsen.

Han legger til at de ser på hvordan de kan øke kapasiteten.

– Det har vært en krevende med oppstart tirsdag, men vi gjør oss erfaringer. Jeg har fått tilbakemelding på at det flyter bedre nå, sier han til NTB.

