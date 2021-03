Jan Bøhler krever penger til flere politiposter øst i Oslo

NTB Innenriks

Pengene må ifølge Bøhler komme i revidert nasjonalbudsjett.

Tidligere i uka ble det kjent at Oslo politidistrikt har valgt Kjelsrud i bydel Alna som plassering for den omstridte sammenslåingen av politistasjonene på Stovner og Manglerud.

Da lovet politimester Beate Gangås en styrking av politiet øst i Oslo, blant annet gjennom å se på muligheten for å jobbe ut fra «bydelslokasjoner» der politiet kommer tett på borgerne.

Konkretisering

Bøhler ber om en konkretisering av denne nærheten.

− Hvis politiet samler spesialiserte polititjenester som har behov for å sitte sammen, må vi samtidig få lokale politiposter flere steder i bydelene Enhet Øst dekker. Hvor de skal ligge må bygge på nærmere analyser og samarbeid med bydelene. Blant annet er Mortensrud, Furuset, Romsås og Stovner aktuelle steder, sier Bøhler til NTB.

− Hensikten er at politifolk som jobber forebyggende skal ha faste arbeidssteder som gjør det mulig med mer personlig kontakt med ungdom og hele befolkningen. På denne måten vil de også kunne ha mer direkte kontakt og samarbeid med den enkelte bydelens forebyggende tjenester, legger han til.

Ventes ferdig i 2024

Bakgrunnen for samlingen til én stasjon er at kontraktene for Stovner og Manglerud politistasjoner utløper ved utgangen av 2023, opplyser politiet. Enhet øst strekker seg fra Stovner i nord til Holmlia i sør, utenfor ring 3.

Valget falt på Strømsveien 314. Bygget er planlagt å stå ferdig i slutten av 2024. Det er tatt etter anbudsprosess der tilbudene er vurdert ut fra beliggenhet, løsningsforslag og pris.

Kjelsrud Eiendom AS skilte seg ut som beste tilbyder, opplyste politiet tirsdag.

(©NTB)