Høie varsler endringer i nasjonale tiltak til uka

NTB Innenriks

– Nå har vi et R-tall på 1,3. Det betyr at smitten øker veldig raskt. Hvis det får lov til å fortsette gjennom mars og april, så vil det få dramatiske konsekvenser for mange mennesker som blir alvorlig syke og må på sykehus. Helsetjenesten vår vil bli alvorlig overbelastet, sier han til NRK.

Det siste døgnet er det registrert 689 koronasmittede i Norge. Det er 190 flere enn dagen før og 348 flere enn samme dag i forrige uke.

Tidligere denne uken sa Høie at de økende smittetallene kan være starten på en tredje bølge, og at det derfor trolig ville bli innstramminger i de nasjonale tiltakene.