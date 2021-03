NTB Innenriks

Torsdag kom nyheten om at EUs legemiddelbyrå EMA har startet løpende vurdering av Sputnik V. Det betyr at et viktig skritt er tatt på veien mot godkjenning av vaksinen i både EU og Norge.

– Jeg syns det er positivt at EMA endelig har fått inn nødvendig dokumentasjon om vaksinen til å kunne starte dette arbeidet, sier Høie til NTB.

– Hvis den blir godkjent, kan den bli aktuell også for Norge, bekrefter han.

