16 nye koronasmittede i Drammen

NTB Innenriks

– Dagens antall smittede sier oss at vi fortsatt står i en utfordrende situasjon, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

– Mange av kommunene rundt oss har over en periode hatt et høyt smittetrykk, og med stadig økende antall av smittede med mutante virus. Nå ser vi også en markant økning her i kommunen, så vi må være spesielt nøye med å følge de nasjonale smittevernrådene, sier fortsetter ordføreren.

To av smittetilfellene knyttes til St. Hansberget barnehage. Flere knyttes til utbrudd i andre kommuner.