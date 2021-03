Osen-saken i Bergen opp for lagmannsretten

NTB Innenriks

Lagmannsretten har sluppet ankene gjennom, skriver Bergensavisen.

I Bergen tingrett ble en 32 år gammel polsk mann frifunnet for grovt ran mot kunsthandler Reidar Osen. I samme sak ble 32-åringen funnet skyldig i ran og overfall mot Petter Slengesol og dømt til to og et halvt års fengsel.

En 37 år gammel polsk mann ble i tingretten dømt til fengsel i fem år og fire måneder for grovt ran mot begge mennene. Han nekter straffskyld for ranet mot Osen.

En bror av 32-åringen er etterlyst i saken.

