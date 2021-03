Norsk sjømateksport falt i februar

NTB Innenriks

Dermed fortsetter trenden fra januar med en fallende sjømateksport. I februar falt eksportverdien for de fleste arter med unntak av kongekrabbe og sild sammenlignet med februar i fjor, som var en veldig god måned.

– Til tross for at sjømatmarkedene fortsatt er preget av koronapandemien, er verdien av sjømateksporten i februar den nest høyeste februar-måneden noensinne. Det skyldes blant annet at det eksporteres rekordhøye volumer av enkeltarter som laks og sild, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

De største markedene for norsk sjømat i februar var Polen, Danmark og USA.

Lakseeksporten var på 95.600 tonn til en verdi av 5,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 20 prosent, men verdien falt med 306 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

