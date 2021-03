Norges Bank opphever utelukkelse av selskap

NTB Innenriks

I en pressemelding onsdag opplyser Norges Bank at de har besluttet å sette selskapet Kirin Holdings Ltd Co under observasjon.

Årsaken er ifølge meldingen: «Kirins forretningssamarbeid med en organisasjon tilknyttet militæret i Myanmar. Kirin har nylig annonsert en intensjon om å avslutte dette forretningssamarbeidet, og gjennomføringen av dette vil bli fulgt opp som del av observasjonen».

I tillegg har hovedstyret besluttet å følge opp selskapet ThyssenKrupp AG gjennom eierskapsutøvelse fra oljefondet.

I pressemeldingen kommer det også fram at utelukkelsen av selskapet Atal SA/Poland oppheves. Selskapet har vært utelukket siden 2017 på grunn av en «uakseptabel risiko for at selskapet medvirket til grove menneskerettighetsbrudd gjennom bruk av nordkoreanske arbeidere på byggeplasser i Polen».

«Som en følge av en resolusjon i FNs sikkerhetsråd er alle nordkoreanske arbeidere nå sendt ut av Polen, og det er derfor ikke lenger grunnlag for å utelukke selskapet», står det i meldingen.

