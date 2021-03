Nav slipper dagbøter etter å ha rettet feil i søknadsskjema

NTB Innenriks

Feilene ble påvist etter et tilsyn fra Tilsynet for universell utforming av IKT i fjor høst.

Feilene førte ifølge Tilsynet for universell utforming av IKT til at skjemaet ble vanskelig å bruke, særlig for folk med synsnedsettelser, nedsatt motorikk eller kognitive vansker.

Dermed brøt Nav med kravene som er oppstilt i likestillings- og diskrimineringsloven. Nav fikk frist til 5. mars med å rette opp feilene, noe de nå har gjort, opplyser tilsynet.

– Nav har jobbet raskt og godt, og alle feil er nå korrigert i samsvar med kravene. Dette vil komme innbyggerne til gode, sier tilsynets direktør Malin Rygg.

Tilsynet har 17 ansatte og er underlagt Digitaliseringsdirektoratet.

