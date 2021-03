Mann dømt til ti års forvaring for flere voldtekter og langvarig mishandling

NTB Innenriks

Nord-Troms tingrett konkluderte med at mannen i 30-årene voldtok sin daværende kone ved sju anledninger i løpet av to og et halvt år.

Han ble også dømt for langvarig mishandling av henne, blant annet for å låse henne ute på vinteren da hun var høygravid.

Mannen ble også dømt for å ha voldtatt henne én gang etter at forholdet tok slutt. Selv om han var ilagt besøksforbud, oppsøkte han henne, truet henne med en hammer og beordret henne inn i bilen sin, ifølge dommen.

Nord-Troms tingrett dømte også mannen for å ha voldtatt en annen kvinne, som var hans daværende samboer.

Videre ble han dømt for forsikringssvindel og fyllekjøring, noe han innrømmet i retten. Han erkjente også å ha brutt besøksforbudet mot sin tidligere kone, men nektet straffskyld for de øvrige forholdene.

Forvaringen har en tidsramme på ti år og en minstetid på seks år og åtte måneder. Minstetiden er én måned lenger enn aktors påstand.

Mannen må betale til sammen 400.000 kroner i oppreisning til kvinnene han er dømt for å ha voldtatt. Han er også ilagt besøksforbud mot dem i fem år.

