Listhaug: Egen vaksineproduksjon kan sikre beredskap og arbeidsplasser

Til VG sier den påtroppende Frp-lederen at flere norske aktører er villige til å investere i produksjonskapasitet i Norge og produsere koronavaksiner på lisens fra legemiddelselskaper.

Til NTB sier Listhaug at dette kan sikre både beredskapen og arbeidsplasser.

– Allerede før pandemien var det knapphet på en del viktige legemidler, så vi må sørge for å ta mer kontroll på dette selv – og sikre produksjon i Norge, sier Listhaug.

Hun sier hun har stor forståelse for at regjeringen har hatt mye å gjøre med håndtering av pandemien, men at vi er nødt til å tenke litt langsiktig.

– Flere hevder at viruset vil være med oss i flere år framover, og at vi kan få stadig flere mutasjoner. Dette gjør at det kan bli behov for å vaksinere befolkningen flere ganger framover.

– Og da må vi sikre produksjon i Norge. Man kan produsere på lisens, hvis man legger til rette for det. Men de som ønsker å investere, er avhengig av forhåndskjøpsavtaler med staten, slik at man får forutsigbarhet.

– Da kan man dekke behovet i Norge. I tillegg kan det bli eksport som bringer inntekter. Det sikrer beredskap og arbeidsplasser, sier Listhaug.

