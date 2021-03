Harstad forlenger og utvider lokale tiltak etter treningssenterutbrudd

NTB Innenriks

Dette betyr blant annet at videregående skoler i kommunen går over til rødt tiltaksnivå, og at det innføres fullt skjenkestopp. I tillegg innføres det et tak på ti deltakere på livssynssamlinger, kurs og konferanser, og det blir ikke lenger lov å drive organisert barne- og ungdomsidrett, skriver Harstad Tidende.

Tiltakene gjelder fram til 17. mars, og det gjelder også forlengelsen av eksisterende kommunale tiltak.

Alle som har befunnet seg på treningssenteret Family Sports Club på en rekke tidspunkter i forrige uke om å teste seg. Mange skal også gå i karantene.

