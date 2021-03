Høyesterett gir firebarnsfar noe mer samvær med to av dem

NTB Innenriks

Saken dreier seg om en familie som barnevernet har hatt kontakt med over lengre tid, ifølge rettens oppsummering.

Barna er mellom fem og ti år gamle og bor i dag i fosterhjem.

– Utsatt for vold

«Barna var utsatt for vold fra far, og det var også vold mellom foreldrene. Mor, som hadde psykiske vanskeligheter, reiste tilbake til Afrika i juni 2017. Far ønsket ikke veiledning og hjelp fra barnevernsmyndighetene», skriver Høyesterett.

Gulating lagmannsrett fastsatte samværet mellom faren og barna til fire ganger i året med fire timer hver gang for de to eldste og tre timer for de to yngste.

Høyesterett legger i avgjørelsen vekt på at samværet skal fastsettes med sikte på gjenforening på noe lengre sikt.

– Ville ikke ha veiledning

«Ved vurderingen av om samvær ville utsette barna for urimelig belastning, viste Høyesterett til at de to eldste barna har fått PTSD og har gått til behandling for dette. Også de to yngste er sårbare, og flere av barna føler et sterkt savn etter mor, som far ikke har ville hjelpe dem med å få kontakt med. Far snakker dårlig norsk, og det er kommunikasjonsproblemer med barna. Han vil ikke ha veiledning eller tolk under samværene», skriver retten.

Høyesterett kom til at samværet for de to yngste skal økes til seks ganger i året, hvorav de samværene som skal være med storesøsknene, skal vare i fire timer.

«For de to eldste er det ut fra dagens situasjon ikke riktig å øke fra fire til seks ganger i året, men ambisjonen er å øke til dette. Målet må være ytterligere opptrapping hvis det er forsvarlig av hensyn til barna», skriver Høyesterett.

