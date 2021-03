FHI: Smittespredning økende – Oslo og Viken drar tallene opp

NTB Innenriks

Smittetrenden er økende siden 1. februar, og det såkalte R-tallet var forrige uke på 1,3, viser rapporten.

Det er utviklingen i Oslo og Viken som i størst grad bidrar til at smittetilfellene går opp, men det har vært en økning i nær alle landets fylker sist uke.

Engelsk virus dominerer

Smitten på Østlandet er nå preget av at det engelske muterte viruset tar over.

I økende grad er det denne virusvarianten som forårsaker utbrudd i Oslo, og den er også nå dominerende i Viken, ifølge FHI. Enkelte kommuner i fylket har bare utbrudd med denne virusvarianten.

– Enkelte utbrudd er omfattende og krevende å håndtere med omfattende smittesporing, testing og karantenesetting, skriver FHI, som anmoder kommunene om å opprettholde god beredskap for å få kontroll på lokale utbrudd.

I Oslo er R-tallet på 1,5. Tallet viser hvor mange en koronasmittet person smitter videre. Smittetallene økte i forrige uke med 38 prosent fra uken før, og i Viken var økningen på 55 prosent. Til sammen utgjorde antall meldte tilfeller i disse fylkene 71 prosent av smittetilfellene i forrige uke.

Finner andre varianter

De virusvariantene som hittil har vært vanligst her i landet, har avtatt, mens den engelske varianten har økt tilsvarende.

– Det oppdages stadig tilfeller av virus med endringer som man ellers finner i den sørafrikanske varianten og den brasilianske varianten, spesielt i importtilfeller fra Afrika. Disse er det viktig å følge opp og begrense smittespredning fra, skriver FHI i rapporten.

1 prosent smittet på fritidsaktivitet

De aller fleste (45 prosent) blir smittet i private hjem. Deretter følger smitte på arbeidsplassen (14 prosent) og private arrangement (12 prosent). Bare 7 prosent av smitten spores tilbake til skole/barnehage og 1 prosent til organisert fritidsaktivitet. For 12 prosent var smittested ukjent.

Etter en nedgang i smitte tidlig på nyåret har det vært en økning de siste to ukene. Det foreløpige tallet for forrige uke viser 2.936 tilfeller, en økning på 45 prosent i løpet av én uke og 69 prosent i løpet av to uker.

Samtidig viser oversikten at antall testede holder seg stabilt. Folkehelseinstituttet anslår at 62 prosent av alle som er smittet av koronaviruset, fanges opp gjennom testingen.