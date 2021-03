EU sikrer nok vaksiner til en tredje dose

NTB Innenriks

Dermed er et nytt kapittel blitt åpnet i vaksinearbeidet, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

– Det kapittelet handler om at vi må vaksineres på nytt, sier Bergström, som forhandler om vaksinedosene for EU og sikrer vaksiner til Norge via Sverige.

Samlet sett har EU sikret nok vaksiner til at hele befolkningen i unionen kan vaksineres på nytt, ifølge Bergström. En tredje dose vil trolig være nødvendig for å oppnå god beskyttelse, også mot nye mutasjoner som dagens vaksiner ikke fungerer mot.

(©NTB)