De syriske asylsøkerne fra Hellas har landet i Norge

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter overfor NTB at flyet med asylsøkerne landet på norsk jord onsdag ettermiddag.

Det er snakk om 35 syriske asylsøkere fordelt på sju familier, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI) til NTB. 22 av asylsøkerne er barn. Flere av dem er fra Moria-leiren i Hellas, men mange kommer også fra andre leirer, ifølge UDI.

– De er nok veldig lettet, sier seniorrådgiver Knut Jostein Berglyd i UDI til NTB.

– Asylsøkere som ankommer på denne måten, er ofte slitne etter en lang dags reise. Dette følget reiser også med mange barn. Men alle er blitt betegnet som i form til å kunne reise med fly, sier Berglyd.

Karantene i teltsal

De dro grytidlig onsdag morgen fra Aten, forklarer han. De har alle testet negativt på flere koronatester før avreise, og ytterligere testing vil foregå i Norge når de nå går inn i en ti dagers karantene.

Berglyd forteller at de sju familiene blir fraktet av politiet til ankomstsenteret på Råde i Østfold, hvor de får helsesjekk og mat.

– De vil i denne første tiden bo i en stor teltsal med kapasitet til 1.000 senger. Men vi har valgt å ikke ha andre asylsøkere der nå i dette tidsrommet, sier han.

Eventuelle andre asylsøkere vil bli plassert et annet sted. Det er ikke spesielt krevende siden ankomsttallene er veldig lave for tiden, ifølge Berglyd, som peker på at det i forrige uke ankom kun seks.

– Det vil bli fattet vedtak i sakene deres innen tre uker. Når dette er ferdigbehandlet, blir de sendt til et av to integreringsmottak, enten i Kristiansand eller Steinkjer. Dette blir en mellomstasjon, før de blir plassert ut i en kommune, sier han.

Glade og lettet

KrF sier de er lettet over at asylsøkerne nå har ankommet Norge. Partiets innvandringspolitiske talsperson Torhild Bransdal mener dette er siste ledd i en viktig tradisjon med at Norge stiller opp internasjonalt.

– Ut fra det vi har observert av engasjement knyttet til denne saken fra ordførere og kommunestyrer rundt om i Norge, så er jeg helt sikker på at de som sannsynligvis skal starte et nytt liv her i Norge, vil ønskes velkommen i alt fra små lokalsamfunn til de store byene, sier hun.

Også Unicef er fornøyde, og de sier i en pressemelding at fremgangen i saken er gledelig.

– Men 50 er ikke nok, og Unicef oppfordrer den norske regjeringen til å relokalisere flere barn, sier direktør Kristin Oudmayer for Barns rettigheter og bærekraft i Unicef Norge.

50 asylsøkere

Regjeringen besluttet i september å hente 50 asylsøkere fra Hellas, såkalt relokalisering. Avgjørelsen fra regjeringen ble gjort kjent like etter at Moria-leiren brant i fjor. Alle 50 skal få behandlet sine asylsøknader i Norge.

De siste 15 er fordelt på tre familier. De er ventet å ankomme i nær fremtid, opplyser Berglyd til NTB. Sykdom er årsaken til at avreisen deres er blitt noe forsinket.

Regjeringen har stilt krav om at de som får komme, er sårbare, syriske familier med barn som med stor sannsynlighet kvalifiserer for oppholdstillatelse.

