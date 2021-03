Ulvik-ordfører frykter vaksineprioritering av Oslo kan gi alvorlige konsekvenser

NTB Innenriks

– Om ikke vaksinen kommer ut i de mindre kommunene også, kan det få alvorlige konsekvenser for de sårbare gruppene i kommunene rundt omkring i landet, sier ordføreren til NRK.

Han understreker at det er en utrolig vanskelig debatt og sier at han også ser poenget med at personer i folkerike kommuner bor tettere.

For noen uker siden var det et større koronautbrudd med britisk mutert virus i Ulvik kommune. Men før utbruddet kom, var beboerne på kommunens sykehjem vaksinert. Det gjorde at det ble mindre alvorlig da smitten kom inn på sykehjemmene.

