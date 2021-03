Politiet vil lage oversikt over maktbruk mot barn

NTB Innenriks

Det er Sørvest politidistrikt som tar initiativ for å lage en statistikk over politioppdrag mot barn, skriver Stavanger Aftenblad. Kartleggingen går blant annet ut på å registrere arrestasjonsteknikk og bruk av håndjern.

Avisen avdekket for to uker siden at norsk politi i 2019 i snitt måtte rykke ut åtte ganger hver dag for å bistå barnevernet med håndteringen av barn. Politidirektør Benedicte Bjørnland sa hun var overrasket over omfanget, men sa det ikke var kapasitet eller mulig å kartlegge dette videre med dagens systemer. Heller ikke justisminister Monica Mæland (H) ville ta initiativ til en kartlegging, men ble kritisert for dette av opposisjonen på Stortinget.

Visepolitimester Gøril Våland i Sørvest politidistrikt sier at mange i politiet føler kritikken mot dem etter avdekkingen er urettferdig, og at de i distriktet nå vil registrere oppdragene og måten de blir løst på.

– Vi skal gjøre det beste ut av det systemet vi har, sier Våland.

Hun vil gå inn for å registrere bistandsoppdragene til barnevernet, måten arrestasjonen skjer på og om det brukes håndjern. Hun vil videre at rutiner skal forbedres, og at det oftere settes inn sivilt politi på slike oppdrag.

