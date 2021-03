Ny måling: Framgang for Frp, men ingen voldsom Listhaug-effekt

NTB Innenriks

Det er knappe to uken siden Siv Jensen varslet at hun går av som leder for Fremskrittspartiet, og pekte på nestleder Sylvi Listhaug som arvtaker. Men den store Listhaug-effekten ser ut til å utebli.

På NRK og Aftenpostens siste måling får Frp en oppslutning på 9,7 prosent, en oppgang på 1,4 prosentpoeng.

Det største hoppet på målingen gjør Høyre. Statsminister Erna Solbergs parti får 24,6 prosent, opp 1,8 prosentpoeng.

I målingen er Senterpartiet større enn Arbeiderpartiet, 22,2 mot 21 prosent. Begge går fram 0,3 prosentpoeng.

For de øvrige partiene ser målingen slik ut:

Rødt 2,8 prosent (-1,1 prosentpoeng), SV 7,4 (-0,9), MDG 3,9 (-0,9), Krf 3,9 (+0,4), V 2,8 (+0,4) og andre 1,6 (-1,7).

Målingen gir Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne 100 mandater på Stortinget, skriver Aftenposten.

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ville fått 69 mandater. Det trengs 85 mandater for å ha flertall.

Tirsdag fikk Fremskrittspartiet 7,2 prosents oppslutning på Kantars partimåling for TV 2. Det er partiets laveste oppslutningen på TV 2s målinger siden 1995.

(©NTB)